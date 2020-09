Der Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen hat die Regierung von Belarus aufgefordert, die Gewalt gegen Demonstrierende zu beenden.

Das Gremium verabschiedete in Genf eine von europäischen Staaten eingebrachte Resolution. Damit wird die UNO beauftragt, die Menschenrechtslage in Belarus genauer zu untersuchen. Russland hatte als nicht stimmberechtigter Beobachterstaat zahlreiche Änderungsanträge vorgelegt, die abgewiesen wurden. In einer Videobotschaft kam auch die belarussische Oppositionsführerin Tichanowskaja zu Wort. Sie warf Präsident Lukaschenko vor, mit beispielloser Brutalität gegen seine Gegner vorzugehen und gegen internationales Recht zu verstoßen. Belarussische Diplomaten hatten versucht, die Vorführung des Videos zu verhindern. Sie wiesen alle Vorwürfe zurück.



In Minsk befindet sich der inhaftierte Oppositionspolitiker Snak seit heute im Hungerstreik. Die Behörden werfen ihm vor, zu den Protesten aufgerufen zu haben, die in Belarus seit Wochen anhalten.



Eine von Lukaschenko angekündigte Schließung der Grenzen zu Polen und Litauen wurde bislang nicht umgesetzt.

Diese Nachricht wurde am 18.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.