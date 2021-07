In den USA hat der Senat einem Einfuhrverbot für Waren aus der chinesischen Provinz Xinjiang zugestimmt.

Das Oberhaus in Washington billigte ein entsprechendes Gesetz einstimmig. Die Maßnahme richtet sich gegen die Unterdrückung der muslimischen Minderheit der Uiguren in Xinjiang. Der republikanische Senator Rubio erklärte, dies sei eine Botschaft an Peking und jedes internationale Unternehmen, das von Zwangsarbeit in Xinjiang profitiere. Die chinesische Regierung kritisierte das Einfuhrverbot. Die Vorwürfe seien völlig unhaltbar, hieß es in Peking.



Nach Angaben von Menschenrechtsorganisationen sind in Xinjiang mindestens eine Million Uiguren und andere Angehörige muslimischer Minderheiten in hunderten Haftlagern eingesperrt. Dort müssen sie demnach Zwangsarbeit etwa in der Baumwoll-Verarbeitung leisten. China spricht dagegen von Ausbildungs- und Arbeitsprogrammen gegen Extremismus in der Region.

