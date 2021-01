Das Bundesverfassungsgericht hat in zwei Fällen zugunsten von Strafgefangenen entschieden, die gegen aus ihrer Sicht menschenunwürdige Haftbedingungen geklagt haben.

Einer der Kläger war nach eigenen Angaben in einem bayerischen Gefängnis zusammen mit einem weiteren Häftling in einer rund sieben Quadratmeter großen Zelle untergebracht. Die Toilette sei nur durch einen Vorhang abgetrennt gewesen. Das Land Bayern erklärte dagegen, die Zelle sei rund neun Quadratmeter groß gewesen.



Nach Einschätzung des Bundesverfassungsgerichts wurden die Vorwürfe nicht hinreichend geprüft. Dies soll nun erneut am Landgericht Augsburg geschehen. In einem Fall seien vom Kläger angebotene Beweise unzulässigerweise nicht berücksichtigt worden. Dem anderen Kläger sei ohne Begründung Prozesskostenhilfe versagt worden.



(AZ: 1 BvR 117/16, 1 BvR 149/16)

