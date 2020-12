Das Bundesverfassungsgericht hat die Auslieferung zweier Straftäter nach Rumänien untersagt.

Die Männer mit rumänischer und irakischer Staatsangehörigkeit sollten dort ihre Haftstrafen verbüßen. In ihren Verfassungsbeschwerden erklärten sie, die Haftbedingungen in Rumänien verletzten die Menschenwürde.



Im Beschluss des Karlsruher Gerichts heißt es, die Vorinstanzen in Berlin und Niedersachsen hätten dies nicht ausreichend geprüft. In der Auseinandersetzung ging es unter anderem um die Frage, ob ein persönlicher Raum von weniger als drei Quadratmetern in einer Gefängniszelle mit der Verfassung vereinbar ist.



Az. 2 BvR 1845/18 und 2 BvR 2100/18

