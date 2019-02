Nach Angaben von Menschenrechtlern haben sich die Anfeindungen von Christen in Indien im vergangenen Jahr verstärkt.

Das gehe aus dem Jahresbericht der Organisation "Persecution Relief" hervor, der dem indischen Oppositionsführer Gandhi übergeben worden sei, berichtet die Katholische Nachrichten-Agentur. Es habe 477 Fälle von Störungen der Gottesdienste, Vandalismus in Kirchen oder Bibelverbrennungen geben, heißt es. Das seien 37 Vorfälle mehr als 2017.



Die ökumenische Organisation dokumentiert Gewalttaten von Hindunationalisten gegen religiöse Minderheiten in Indien. Die Regierungspartei BJP gilt als politischer Arm einflussreicher Hinduextremisten, die das säkulare Indien in einen hinduistischen Gottesstaat umwandeln wollen.