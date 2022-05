Der Krieg in Äthiopien wird von beiden Konfliktparteien derzeit wieder angeheizt. Der Konflikt um die abtrünnige äthiopische Region Tigray ist zu einem blutigen Krieg eskaliert(Symbolbild) (picture alliance / AA / Minasse Wondimu Hailu)

Der russische Angriffskrieg lenke die gesamte Aufmerksamkeit auf sich, sagte der Direktor des Gremiums, Dan Yirga Haile, dem Evangelischen Pressedienst. Die Regierung in Äthiopien nutze dies aus, wie die jüngsten Massenverhaftungen zeigten. In der äthiopischen Verfassung sei die Meinungsfreiheit verankert, aber genau das Gegenteil werde im Moment praktiziert. Erst vor etwa einer Woche wurden laut Medienberichten in der Amhara-Region mehr als 4.500 Menschen festgenommen, darunter mehrere Journalisten.

Der Äthiopische Menschenrechtsrat wird am Montag bei einer Festveranstaltung im Berliner Maxim-Gorki-Theater für sein mehr als 30-jähriges Engagement von Amnesty International ausgezeichnet. Mit dem Menschenrechtspreis würdigt die deutsche Sektion von Amnesty alle zwei Jahre Persönlichkeiten und Organisationen, die sich unter schwierigen Bedingungen für die Menschenrechte einsetzen. Der Preis ist mit 10.000 Euro dotiert.

In Äthiopien herrscht ein Bürgerkrieg zwischen Zentralregierung und lokalen bewaffneten Gruppen in den nördlichen Regionen Tigray, Afar und Amhara. Grundrechte wie Presse- und Meinungsfreiheit sind deutlich eingeschränkt, allen Konfliktparteien werden Kriegsverbrechen vorgeworfen.