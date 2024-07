Den Betroffenen werde unter anderem die Verbreitung von Falschnachrichten im In- und Ausland vorgeworfen, teilte die Ägyptische Initiative für Persönlichkeitsrechte in Kairo mit. Sie kommen demnach für zunächst 15 Tage in Untersuchungshaft. Eine Bestätigung seitens der Regierung gab es zunächst nicht.