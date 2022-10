Eine Demonstrantin mit dem Bild der gestorbenen 22-jährigen Mahsa Amini. Ihr Tod hat gewalttätige Proteste im Iran ausgelöst. (picture alliance / dpa / Boris Roessler)

Das meldet die Nichtregierungsorganisation "Iran Human Rights" mit Sitz im norwegischen Oslo. Allein 90 Menschen seien im Zuge der Proteste nach dem Tod der 22-jährigen Mahsa Amini getötet worden. Hinzu kämen mindestens 41 Tote infolge der gewaltsamen Zusammenstöße vom Freitag in der Stadt Sahedan im Südosten des Irans. Zu den Protesten dort war es nach Berichten gekommen, wonach ein örtlicher Polizeichef ein 15-jähriges Mädchen vergewaltigt haben soll, das der dort lebenden sunnitischen Minderheit angehört. Eine offizielle Bestätigung für die Tat gibt bisher nicht.

Unterdessen gehen die Proteste gegen das Regime in Teheran auch im Ausland weiter. In der Schweiz löste die Polizei gestern eine Kundgebung vor der iranischen Botschaft in Bern mit Gummigeschossen auf. Zuvor waren zwei Männer auf das Gelände der Botschaft vorgedrungen. Auch in deutschen Städten hatten sich gestern mehr als zehntausend Menschen mit den regierungskritischen Protesten im Iran solidarisiert.

Diese Nachricht wurde am 02.10.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.