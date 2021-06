Die Internationale Gesellschaft für Menschenrechte wirft Staaten wie China, Belarus, Kuba, Iran und der Türkei vor, politische Gefangene zu foltern.

Folter sei kein Relikt des Mittelalters, sondern auch im 21. Jahrhundert gegenwärtig, erklärte Vorstandssprecher Lessenthin in Frankfurt am Main. Die Grausamkeit, mit der diese Staaten die Menschenrechte verletzten, sei für viele in Deutschland unvorstellbar. Durch brutale Verhöre und Misshandlungen sollten Informationen erpresst, Geständnisse erzwungen oder Regimekritiker bestraft werden.

China

In China gebe es eine lange Liste schockierender Foltermethoden von Schlägen und Tritten über das Verdrehen von Gliedmaßen bis hin zu erzwungenem Verharren in schmerzhaften Positionen, Schlafentzug, Isolation, Aufhängen, Elektroschocks, Verbrennen, Essensentzug und sexueller Gewalt. Anlässlich des morgigen Internationalen Tages zur Unterstützung von Folteropfern wolle man aufzeigen, mit welchen Methoden China, Belarus, Kuba, Iran und die Türkei Gefangene teilweise bis zum Tod folterten, führte Lessenthin aus.

Iran

Aus dem Iran erreichten die IGFM Berichte über Isolationshaft, sexuelle Misshandlung und extrem lange Verhöre bis zur völligen Erschöpfung.

Kuba

Aus Kuba hätten ehemalige politische Gefangene von einer grausamen Foltermethode ("La Shakira") berichtet, bei der die Person mit Ketten an Armen und Hüfte aufgehängt werde. Besonders häufig griffen kubanische Sicherheitsbeamte aktuell zur "Ofenfolter". Dabei werde die Person stundenlang unter praller Sonne ohne Wasser oder Luftzufuhr in einen Polizeiwagen gesperrt, wobei es zum Tod durch Dehydrierung, Erbrechen oder Ersticken kommen könne.

Türkei

Die Menschenrechtsorganisation erfahre zudem "regelmäßig von Folter in türkischen Gefängnissen und in Polizeihaft". Besonders oft seien in den vergangenen Monaten auch regierungskritische Journalisten betroffen gewesen.

Belarus

In Belarus seien nach Anti-Regierungs-Protesten aktuell noch mehrere hundert politische Gefangene in Haft. Auch deren Behandlung sei zum Teil unmenschlich.

