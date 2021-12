Ein improvisiertes Flüchtlingscamp in der Nähe von Sanaa im Jemen (imago/Xinhua/Mohammed Mohammed )

Die bisherige Untersuchungsmission war im Oktober vom Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen nicht verlängert worden. Das sei in Folge aggressiver Lobbyarbeit durch Saudi-Arabien geschehen, heißt es in dem Aufruf der Organisationen, unter anderem Amnesty International und Human Rights Watch. Die internationale Gemeinschaft könne nicht zulassen, dass die Abstimmung im Menschenrechtsrat das letzte Wort gewesen sei. - Saudi-Arabien kämpft mit einem Militärbündnis an der Seite der Regierung gegen die Huthi-Rebellen im Jemen.

Die Untersuchungskommission hatte berichtet, dass von allen Konfliktparteien potenzielle Kriegsverbrechen begangen worden seien.

