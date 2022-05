Anthony Albanese nach seinem Wahlsieg. (AP)

Die Klimakrise bedrohe auch das Recht auf Gesundheit und Nahrung sowie einen angemessenen Lebensstandard für Personen und Gemeinschaften weltweit, hieß es in Sydney von Human Rights Watch. Regierungen seien verpflichtet, Emissionen zu reduzieren und Australien gehöre zu den weltweit größten Treibhausgas-Produzenten. Albanese hatte den Kampf gegen den Klimawandel und für eine Energiewende zu einem zentralen Thema seines Wahlkampfes gemacht. Gestern war der 59-Jährige als neuer Premierminister vereidigt worden.

Hoffnungsvolle Reaktionen von den pazifischen Inseln

Bereits am Wochenende hatten Vertreter der pazifischen Inseln den Wahlsieg der Australian Labor Party (ALP) begrüßt. Anote Tong, ehemaliger Präsident von Kiribati, sagte: "Es ist kein Geheimnis, dass ich von der Haltung der vorherigen australischen Regierung enttäuscht war. Ich hoffe, dass wir von der neuen Regierung stärkere und deutlichere Klimaschutzmaßnahmen sehen werden." Er erwartet vor allem eine stärkere Unterstützung für die vom Klimawandel betroffenen Länder im Pazifik und einen Verzicht auf neue Kohle- und Gasprojekte. "Von Ihren vielen Versprechen, den Pazifikraum zu unterstützen, ist keines willkommener als Ihr Plan, das Klima an erste Stelle zu setzen. Die gemeinsame Zukunft unserer Völker hängt davon ab", erklärte der Regierungschef der Fidschi-Inseln, Frank Bainimarama. Enele Sopoaga, ehemaliger Premierminister von Tuvalu, betonte, die pazifischen Inseln und Australien gehörten zu den am stärksten vom Klimawandel betroffenen Regionen der Welt.

Die Klima-Pläne des neuen Premiers

Albanese hatte im Wahlkampf versprochen, den CO2-Ausstoß Australiens bis 2030 um 43 Prozent im Vergleich zum Jahr 2005 zu senken. Zudem warb seine Partei für einen massiven Ausbau der erneuerbarer Energien, Kaufprämien auf Elektroautos und deutlich schärfere Emissionsgesetze. "Wir können die Gelegenheit nutzen, Australien zu einer Supermacht der erneuerbaren Energien zu machen", sagte der Politiker. Allerdings hat er hat keine Schließungen von Kohleminen angekündigt. Australien ist einer der international wichtigsten Kohleproduzenten.

Der Labor-Sieg beendet ein Jahrzehnt konservativer Regierung in Australien. Albaneses Vorgänger Morrison stand wegen unzureichender Klimaschutzmaßnahmen in der Kritik.

Die Auswirkungen des Klimawandels in Australien

Australien hat die Auswirkungen des Klimawandels in den vergangenen Jahren stark gespürt: 2019 verwüsteten riesige Feuer im Osten des Landes ein Gebiet der Größe Finnlands, im Februar 2022 richteten Überschwemmungen dort verheerende Schäden an. Nun stehen viele Menschen in Queensland und New South Wales vor den Trümmern ihrer Existenz. Auch am Wahltag gab es wieder Flutwarnungen für einige Regionen. Wenn es nicht regnet, machen Australien Dürren und Buschbrände zu schaffen. Das Naturwunder Great Barrier Reef leidet wieder unter einer Korallenbleiche und eine Studie zog jüngst das alarmierende Fazit, dass sich die Baumsterblichkeit in australischen Regenwäldern seit den 1980er Jahren verdoppelt habe.

