Proteste im Iran (IMAGO / ANP / lex van lieshout)

Seit dem hat es im Iran an acht Abenden in Folge landesweit Proteste gegeben. Sie richten sich nicht nur gegen den Umgang der Polizei mit Amini, sondern auch gegen das autoritäre Regime des Landes. Handy-Videos zeigen nach Darstellung von Korrespondenten beispielsweise, wie zwei Männer an einer Fassade hochklettern und Plakate mit den Köpfen des früheren Obersten Führers Khomeini sowie seines Nachfolger Khamenei herunterreißen.

Gestern schlugen die Demonstrationen laut Online-Videos in Teheran und anderen großen Städten wie Tabris erneut in Gewalt um. In Piranschahr, Mahabad und Urmia im Nordwesten schossen die Sicherheitskräfte mit scharfer Munition auf unbewaffnete Demonstranten. Auf einem Video, das von der Menschenrechtsorganisation Iran Human Rights in Oslo verbreitet wurde, war ein Uniformierter zu sehen, der mit einem Sturmgewehr auf Menschen im Stadtzentrum von Teheran feuerte. Ein anderes Video zeigte demnach Sicherheitskräfte auf einer Schnellstraße in Teheran. Die Aufnahmen lassen sich schwer auf Echtheit überprüfen.

Keine offiziellen Zahlen

Die iranischen Behörden machen derzeit keine neue Angaben über Todesopfer. Genaue Zahlen würden erst nach den Untersuchungen bekanntgegeben, sagte Innenminister Wahidi. Er bestätigte aber, dass es sowohl unter den Demonstranten als auch bei Polizei und Sicherheitskräften Tote gegeben habe. Dem Minister zufolge wurden einige Menschen, die in "hochgesicherte Einrichtungen" eindringen wollten, von Sicherheitsbeamten erschossen. Zuletzt hatte der Iran 17 bis 20 Tote bestätigt.

Der staatliche Fernsehsender IRIB berichtete von 35 Toten. Der Menschenrechtsorganisation Iran Human Rights zufolge starben mindestens 50 Menschen. Nach Angaben von Amnesty International haben Sicherheitskräfte allein am Mittwochabend 19 Menschen erschossen, darunter mindestens drei Minderjährige. Die Menschenrechtsorganisation hat nach eigenen Angaben dokumentiert, dass die iranischen Sicherheitskräfte "vorsätzlich und rechtswidrig" scharfe Munition einsetzen, um Protestierende auseinanderzutreiben.

Zahlreiche Festnahmen

Bei Protestdemonstrationen im Norden des Landes gab es hunderte Festnahmen. Man habe 739 "Krawallmacher" inhaftiert, sagte der Polizeichef der Provinz Gilan, Maleki. Darunter seien 60 Frauen. Zudem habe man zahlreiche Waffen, Munition und Sprengstoffe sichergestellt, behauptete der Polizeichef.

Maleki zufolge sollen die verhafteten Demonstranten für die Verletzung von mehr als 100 Polizisten sowie Beschädigungen an öffentlichen Einrichtungen verantwortlich sein. Die Gefährdung der Sicherheit der Provinz Gilan sei für die örtliche Polizei eine rote Linie, daher werde man bei den Protesten konsequent durchgreifen.

Präsident Raisi droht Demonstranten

"Proteste ja, Unruhen nein", sagte Irans Präsident Ebrahim Raisi. Er werde nicht zulassen, dass Krawallmacher und "vom Ausland bezahlte Söldner" die Sicherheit des Landes gefährdeten. Daher sollten Polizei, Armee, Revolutionsgarden und auch die Justizbehörde konsequent durchgreifen", zitierten iranische Staatsmedien Raisi. Er machte diese Äußerung demnach in einem Beileidstelefonat mit der Familie eines Mitglieds der Sicherheitskräfte, das vergangene Woche erstochen wurde. Die Tat soll angeblich von aufgebrachten Demonstranten verübt worden sein.

Irans Geheimdienst hat angeblich Bombenanschläge bei Protesten vereitelt

Der iranische Geheimdienst hat nach eigenen Angaben bei den Protestdemonstrationen mehrere Bombenanschläge vereitelt. Die Anschläge seien von Anhängern der früheren Monarchie und von Mitgliedern der Volksmudschaheddin in der Stadt Täbris im Nordwesten des Landes geplant worden, heißt es in einem Geheimdienstbericht. Die Tatverdächtigen konnten demnach festgenommen werden. Die iranische Führung behauptet, dass die Demonstrationen vom Ausland und iranischen Exil-Gruppen gesteuert würden, um die das Land zu schwächen oder gar die Regierung zu stürzen. Der Fall Amini sei nur eine Ausrede.

Menschen unzufrieden

Die landesweiten Proteste richten sich auch allgemein gegen eine Einschränkung persönlicher Freiheitsrechte. Im Iran gebe es seit Jahren einen "revolutionären Prozess", sagte der Iran-Experte Ali Fathollah-Nejad, dem Sender NDR Info. Die Menschen im Land hätten keine andere Möglichkeit, als für die eigenen Rechte auf die Straße zu gehen. Fathollah-Nejad, der unter anderem Dozent an der Freien Universität Berlin und an der Amercian University of Beirut ist, verweist auf frühere Protestbewegungen. Die seien von der Arbeiterklasse angeführt und durch die Verschlechterung der sozio-ökonomischen Bedingungen ausgelöst worden. Der Auslöser dieses Mal sei sozio-kulturell und politisch, so der Iran-Experte gegenüber der Nachrichtenagentur AFP.

Die islamische Republik befinde sich in einem Kulturkampf, betonte die Politologin Azadeh Zamirirad von der Stiftung Wissenschaft und Politik im Deutschlandfunk . Dieser habe sich unter Präsident Raisi noch verschärft. Die radikalen Kräfte seien im Aufschwung. Dadurch habe sich die gesellschaftliche Lage verschlechtert. Vor allem die junge Generation dieser Hardliner beschwört laut Zamirirad eine Rückkehr zu den vermeintlichen idealen der 80er Jahre. Dazu zähle das Kopftuch, erläuterte die Expertin.

Seit der Islamischen Revolution im Jahr 1979 gelten im Iran strenge Kleidungsvorschriften. Insbesondere in den Metropolen sehen viele Frauen die Regeln inzwischen aber eher locker und tragen beispielsweise ihr Kopftuch nur auf dem Hinterkopf - zum Ärger erzkonservativer Politiker. Religiöse Hardliner im Parlament versuchen seit Monaten, die islamischen Gesetze strenger anwenden zu lassen.

Diese Nachricht wurde am 24.09.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.