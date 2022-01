Koblenz: Der Angeklagte Anwar R. wird in Handschellen zur Urteilsverkündung in den Gerichtssaal des Oberlandesgerichts geführt. (dpa/ Thomas Frey)

Die Entscheidung des Gerichts sei ein bedeutendes Signal im internationalen Kampf gegen die Straflosigkeit, erklärte Amnesty International. Human Rights Watch betonte, das Urteil weise den Weg für andere derartige Prozesse.

Das Oberlandesgericht hatte den Angeklagten unter anderem wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu lebenslanger Haft verurteilt. Er wurde für schuldig befunden, in den Jahren 2011 und 2012 in einem Geheimdienst-Gefängnis in Damaskus für die Folter von mindestens 4.000 Menschen verantwortlich gewesen zu sein. Außerdem wurden ihm Mord an 27 Menschen und mehrere Vergewaltigungen sowie Fälle sexualisierter Gewalt zur Last gelegt. Die Verteidigung hatte auf Freispruch plädiert.

Der Prozess kam zustande, weil nach Deutschland geflüchtete frühere Opfer ihren mutmaßlichen Peiniger wiedererkannt hatten. Dieser und ein bereits früher verurteilter Mitangeklagter waren im rheinland-pfälzischen Zweibrücken und in Berlin festgenommen worden.

