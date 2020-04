Der Menschenrechtsaktivist, Abenteurer und Autor Rüdiger Nehberg ist tot.

Das teilte die von ihm gegründete Organisation "Target" mit, die sich unter anderem für die Rechte von Minderheiten einsetzt. Unter anderem für diese Ziele unternahm er zahlreiche Expeditionen. So überquerte er auf einem Bambusfloß den Atlantik und ließ sich nahezu ohne Ausrüstung im brasilianischen Regenwald aussetzen. Nehberg wurde 84 Jahre alt.



Nehberg hatte sich unter anderem im Kampf gegen weibliche Genitalverstümmelung auf der Welt stark gemacht. Zuletzt hoffte er dabei auf Unterstützung des saudischen Königs. Dieser könne die Ächtung per Königsdekret mit einem einzigen Federstrich verfügen und würde damit unsterblich in die Menschheitsgeschichte eingehen, schrieb er im vergangenen Jahr in einem Gastbeitrag für die "Süddeutschen Zeitung".



Die weibliche Genitalverstümmelung ist vor allem in Afrika verbreitet. Sie ist ein Relikt aus altägyptischer Zeit und wurde bis in die Neuzeit hinein in verschiedenen Religionen und Kulturen fortgeführt. Offiziell lehnen sie die meisten ab. Sozialer Druck innerhalb der verschiedenen Gemeinschaften sorgt aber bis heute dafür, dass weibliche Genitalverstümmelung immer noch exisitert.