Zaki umarmt nach seiner Freilassung 2021 in der Stadt Mansura seine Schwester. (AP / dpa)

Präsident al-Sisi ordnete seine Freilassung an, wie staatliche Medien berichteten. Zaki war erstmals im Jahr 2020 verhaftet worden. Anlass war damals ein von ihm verfasster Artikel über seine Diskriminierungserfahren als koptischer Christ in Ägypten. Nach Angaben von Menschenrechtlern wurde er in der Untersuchungshaft gefoltert. Im Dezember 2021 kam er wieder auf freien Fuß, wurde aber am vergangenen Dienstag unter anderem wegen des Vorwurfs der Aufstachelung zum Umsturz zu drei Jahren Gefängnis verurteilt. Unter anderem die USA und Italien, wo Zaki zeitweise lebte, hatten sich für seine Freilassung eingesetzt. Ägypten ist ein Verbündeter der USA.

Diese Nachricht wurde am 20.07.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.