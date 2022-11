Zerstörte Infrastruktur in der Ukraine (AFP / DIMITAR DILKOFF)

Wenn Hilfe ausbliebe, würden viele Menschen bei Minusgraden sterben, erklärte die Internationale Gesellschaft für Menschenrechte in Frankfurt. Wegen der Zerstörungen der Infrastruktur durch die russische Armee gebe es aktuell in Kiew täglich nur vier Stunden Strom. In ländlichen Regionen sei die Situation ebenfalls dramatisch, hieß es weiter. Nationale und internationale Hilfsorganisationen könnten ohne Strom nicht mit ihren Stützpunkten kommunizieren; allen fehle es an Generatoren und satellitengestützten Mobilfunkgeräten.

Die Organisation warf Russlands Präsident Putin vor, den Hungertod vieler Ukrainer bewusst in Kauf zu nehmen. Damit wiederhole sich für die Ukraine eine historische Erfahrung aus den 1930er Jahren. Damals habe der sowjetische Diktator Stalin eine Hungersnot in dem Land gezielt verschlimmert, um Bauern in staatlich kontrollierte Kollektive zu zwingen.

Die Menschenrechtsorganisation rief dazu auf, für humanitäre Hilfe in der Ukraine zu spenden.

07.11.2022