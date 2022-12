Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) bei seiner Laudatio zum Marion-Dönhoff-Preis auf der Bühne im Deutschen Schauspielhaus Hamburg. (Jonas Walzberg / dpa / Jonas Walzberg)

Vor dem Hintergrund des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine sei die Auszeichnung Scherbakowas ein "eindeutiges politisches Signal zur richtigen Zeit", sagte Scholz im Deutschen Schauspielhaus. Von Menschen wie der 73-jährigen russischen Historikerin gehe die Botschaft aus, dass ein anderes Russland möglich sei, meinte Scholz.

Der Förderpreis ging in diesem Jahr an die Tafel Deutschland. Hamburgs Zweite Bürgermeisterin Fegebank erklärte, "es gehört zur bitteren Wahrheit unseres Landes, dass viele Menschen aus unterschiedlichsten Gründen in Armut leben." Die Tafeln leisteten in Krisenzeiten Herausragendes, betonte die Grünen-Politikerin. Ihre Arbeit sei heute wichtiger als jemals zuvor.

Memorial sowie Menschenrechtlern aus Belarus und der Ukraine war im Oktober der Friedensnobelpreis zuerkannt worden. 2021 hatte das Oberste Gericht in Russland die Organisation Memorial im Land verboten.

Die von der Wochenzeitung "Die Zeit", der "Zeit"-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius sowie der "Marion Dönhoff "-Stiftung verliehenen und mit jeweils 20.000 Euro dotierten Preise wurden zum 20. Mal verliehen. Sie sind nach der ehemaligen "Zeit"-Herausgeberin Marion Gräfin Dönhoff benannt.