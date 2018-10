Die Verurteilung eines deutschen Abtreibungsgegners, der Stammzellen-Forscher mit KZ-Ärzten verglichen hatte, ist rechtens.

Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte entschied in Straßburg, die deutsche Justiz habe sein Grundrecht auf freie Meinungsäußerung nicht verletzt. Das Amtsgericht im baden-württembergischen Weinheim hatte den Mann zu einer Geldstrafe von 450 Euro verurteilt. Er hatte Mediziner der Universität Bonn in einer Pressemitteilung wegen ihrer Arbeit in der Stammzellen-Forschung mit Ärzten verglichen, die Experimente an Menschen in Konzentrationslagern durchgeführt hatten. Die Straßburger Richter stuften die Aussagen des Mannes als schwerwiegend und besonders beleidigend ein, die über die Grenzen jeder akzeptablen Kritik hinausgingen.



Dass er zudem die Namen der Forscher öffentlich nannte, habe eine stigmatisierende und diffamierende Wirkung gehabt.