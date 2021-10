Menschen mit einer Behinderung haben laut einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte keinen grundsätzlichen Anspruch auf einen Wahlcomputer.

Das Gericht in Straßburg wies die Klage eines inzwischen gestorbenen Mannes aus Slowenien zurück, der unter einer schweren erblichen Muskelerkrankung litt. Er hatte wegen seiner Behinderung nach eigenen Angaben nicht an den Wahlen zum Europaparlament im Jahr 2019 teilnehmen können. Der Gerichtshof urteilte nun, dass den slowenischen Behörden keine Verletzung der Menschenrechte angelastet werden könne, da in dem Land für derartige Fälle von Behinderungen unter anderem die Briefwahl und Hilfe beim Ausfüllen der Wahlunterlagen durch andere Personen vorgesehen sei. Der Einsatz von Wahlmaschinen als Alternative kann demnach auch wegen ihrer Kosten nicht pauschal von einem Staat verlangt werden.



(AZ: 34591/19)

Diese Nachricht wurde am 26.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.