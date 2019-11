Die Unterbringung von Asylsuchenden in einem Lager direkt an der Grenze, das sie nur in Richtung Nachbarland verlassen können, bedeutet nicht automatisch einen Freiheitsentzug.

Das entschied der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg. Im konkreten Fall ging es um zwei Männer aus Bangladesch, die in einem ungarischen Lager an der Grenze zu Serbien festsaßen. Das Gericht argumentierte, dass sie sich freiwillig an den Ort begeben hätten. Die Männer hätten jederzeit wieder Richtung Serbien ausreisen können. Dorthin waren die Flüchtlinge schließlich abgeschoben worden.



(AZ: 47287/15)