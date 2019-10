Amnesty International wirft der Türkei vor, Hunderte Syrerinnen und Syrer rechtswidrig abgeschoben zu haben.

Bereits Monate vor dem Einmarsch türkischer Truppen in Nordsyrien habe die Türkei syrische Flüchtlinge in das vom Krieg zerrüttete Land abgeschoben, teilte die Menschenrechtsorganisation in Berlin mit. Die Regierung in Ankara spreche zwar davon, dass in den vergangenen Monaten 315.000 Menschen freiwillig in ihre Heimat zurückgekehrt seien, doch von Freiwilligkeit könne oftmals keine Rede sein. Flüchtlinge hätten davon berichtet, wie sie von türkischen Polizisten geschlagen und bedroht worden seien. Nach UNO-Angaben leben 3,6 Millionen syrische Flüchtlinge in der Türkei.