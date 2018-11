Der Menschenrechtsaktivist und Autor Harry Leslie Smith ist im Alter von 95 Jahren gestorben.

Smith, ein Veteran des Zweiten Weltkriegs, gehörte zu den prominentesten Aktivisten gegen Armut. Der Brite begann in den 80er-Jahren mit dem Schreiben und hielt öffentliche Reden zu politischen Themen. Er schrieb regelmäßig für die Zeitung "The Guardian" und kommentierte die Politik des 20. Jahrhunderts. Smiths Twitteraccount folgen 250.000 Menschen.



Noch im Februar hatte er angekündigt, die weltweiten Hotspots von Flüchtlingen zu besuchen, "um diese vermeidbare Tragödie zu dokumentieren, die uns zu einem weiteren Krieg führen könnte, der ebenso grausam ist wie der, in dem ich gegen Hitler kämpfte".