Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Günther hat den gestorbenen Abenteurer und Menschenrechtsaktivisten Rüdiger Nehberg als außergewöhnliche Person gewürdigt.

Nehberg habe für ein jahrzehntelanges leidenschaftliches Engagement für die Rechte bedrohter Völker, für den Erhalt der Natur und für die Rechte von Mädchen und Frauen gestanden, sagte der CDU-Politiker in Kiel. Nehberg war am Mittwoch in Schleswig-Holstein gestorben. Sein Kampf gegen die weibliche Genitalverstümmelung in vielen afrikanischen und asiatischen Ländern sei beispiellos und werde immer untrennbar mit seinem Namen verbunden bleiben, führte Günther aus.



Nehberg starb Anfang der Woche in seinem Haus in Rausdorf im Alter von 84 Jahren.