Nicht nur der Europarat, auch das PEN-Zetrum fordert seit Langem die Freilassung von Osman Kavala (dpa)

Das entschied ein Gericht in Istanbul ungeachtet von Sanktionsdrohungen des Europarats für diesen Fall. Die Richter ordneten an, dass der Verleger zumindest für die Dauer seines Prozesses im Gefängnis bleiben muss. Die nächste Sitzung in dem Fall setzten sie für den 21. März an.

Kavala ist bereits seit mehr als vier Jahren ohne Urteil inhaftiert - wegen angeblicher staatsfeindlicher Umstriebe. Der Europarat hatte Anfang Dezember ein Vertragsverletzungsverfahren gegen die Türkei eingeleitet. Außerdem kündigte das Gremium an, erneut vor den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte zu ziehen, sollte die Türkei ihre Verpflichtung nicht einhalten, den 64-Jährigen freizulassen.

Diese Nachricht wurde am 21.02.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.