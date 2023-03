Internationaler Frauentag

Luise Amtsberg (Bündnis 90/Die Grünen) (picture alliance/dpa)

Die Grünen-Politikerin sagte in Berlin, für echte Teilhabe und Gleichberechtigung brauchten Frauen Rechte und Repräsentanz. In Zeiten zunehmender Krisen und Konflikte seien vor allem Frauen und Kinder besonders häufig von den negativen Auswirkungen betroffen. Daher dürften die Mittel für humanitäre Hilfe und Menschenrechtsarbeit nicht gekürzt werden. In der Ampel-Koalition wird derzeit über den Haushalt 2024 gestritten. Es drohen Einsparungen unter anderem im Auswärtigen Amt und beim Entwicklungsministerium. Beide Ministerien hatten angekündig, die Rechte und Bedürfnisse von Frauen und Mädchen künftig stärker in den Blick zu nehmen.

Diese Nachricht wurde am 08.03.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.