Internierung von Uiguren

Nötig sei eine offene Debatte über die wirtschaftlichen Abhängigkeiten von Staaten, die eine solch erschreckende Menschrechtsbilanz aufweisen, sagte die Grünen-Politikerin dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Das habe schon der russische Krieg gegen die Ukraine gezeigt. Der menschenrechtspolitische Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag, Brand, sagte in Deutschlandfunk, es brauche nicht nur Bedauern und Entsetzen, sondern eine klare Positionierung. Was mit der muslimischen Minderheit in China passiere, sei Völkermord. Bundesaußenministerin Baerbock sprach nach Angaben des Auswärtigen Amtes mit ihrem chinesischen Kollegen Wang über die Vorwürfe und forderte eine transparente Aufklärung.

Ein internationales Medienkonsortium hatte weitere Belege für die Internierung und Unterdrückung der Uiguren in der Region Xinjiang veröffentlicht.

Diese Nachricht wurde am 25.05.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.