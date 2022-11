Nach dem Abzug der russischen Truppen aus Cherson wird nach und nach das Ausmaß der Gewalt und Zerstörung deutlich. (AFP / IHOR TKACHOV)

Der ukrainische Parlamentsbeauftragte für Menschenrechte, Lubynez, sagte in einem Fernsehinterview, er habe ein solches Ausmaß an Folter noch nie zuvor gesehen. Die ukrainische Polizei bestätigte, dass sie in Cherson Folterkammern und Gräber entdeckt habe. In der vergangenen Woche hatten sich die russischen Streitkräfte nach acht Monaten aus der Regionalhauptstadt im Süden der Ukraine zurückgezogen.

