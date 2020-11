Das UNO-Menschenrechtsbüro in Genf hat strukturellen Rassismus in Brasilien angeprangert.

Hintergrund ist die tödliche Prügelattacke auf einen Schwarzen durch zwei weiße Wachmänner vor einem Supermarkt in Porto Alegre in der vergangenen Woche. Dies sei ein extremer Fall, der aber leider die tägliche Gewalt gegen die schwarze Bevölkerung Brasiliens widerspiegele, sagte Sprecherin Shamdasani. Der Tod des 40-jährigen Mannes sei ein deutliches Beispiel für die anhaltende, strukturelle Diskriminierung und den Rassismus, mit dem Menschen afrikanischer Abstammung konfrontiert seien.



Der Mann soll in dem Supermarkt eine Mitarbeiterin bedroht haben. Daraufhin wurde er von weißen Sicherheitsleuten niedergerungen und brutal geschlagen. Er starb noch am Tatort an seinen Verletzungen.



Seit dem Vorfall kam es in mehreren Städten Brasiliens zu Protesten. Mehr als die Hälfte der Einwohner des südamerikanischen Landes sind dunkelhäutig.

Diese Nachricht wurde am 24.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.