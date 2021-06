Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat Polen wegen der Absetzung zweier Richter verurteilt.

Das polnische Justizministerium habe die beiden Richter unter Verweis auf eine umstrittene Justizreform ohne Begründung abberufen, urteilten die Richter in Straßburg. Damit sei das Vertrauen in die Justiz aufs Spiel gesetzt worden.

Das Ministerium hatte sich auf ein Gesetz vom Juli 2017 berufen, das dem Justizminister für die Dauer von sechs Monaten die Abberufung von Richtern ermöglichte. Die Richter in Straßburg befanden, dass das Gesetz den Anforderungen an ein faires Verfahren nicht gerecht werde. Polnische Richter seien dem Risiko einer vorzeitigen und willkürlichen Abberufung aussetzt, hieß es. Sie wiesen die Regierung in Warschau an, den beiden Richtern jeweils 20.000 Euro Entschädigung zu zahlen.

Diese Nachricht wurde am 29.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.