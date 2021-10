Menschenrechtsgerichthof in Straßburg

Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg hat die Türkei wegen Verletzung der Meinungsfreiheit verurteilt.

Danach verstieß die Bestrafung eines Mannes wegen satirisch-kritischer Äußerungen über Präsident Erdogan per Facebook gegen die Meinungsfreiheit. Die Türkei wurde aufgefordert, das zugrundeliegende Gesetz zu ändern und dem Kläger 7.500 Euro Schadenersatz zu zahlen.



Ein 2014 von dem Mann geteilter Post zeigte dem Gerichtshof zufolge den damaligen US-Präsidenten Obama, wie er einen in Frauenkleidern steckenden Erdogan küsst. Dabei wurden dem türkischen Staatschef Worte auf kurdisch in den Mund gelegt, die sich auf den Syrien-Krieg beziehen.



(AZ: 42048/19)

Diese Nachricht wurde am 19.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.