Strafanzeige

Die Gruppe will nach eigenem Bekunden erreichen, dass die Generäle im Zuge ihres Putsches vom 1. Februar 2021 wegen Völkermordes, Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit bestraft werden. Das Militär von Myanmar genieße immer noch völlige Straffreiheit, und das müsse ein Ende haben, erklärte die in Südostasien tätige Organisation Fortify Rights in einer Mitteilung. Darin heißt es weiter, das im deutschen Recht verankerte Weltrechtsprinzip sei ein globales Modell zur Bekämpfung der Straflosigkeit bei den schlimmsten Verbrechen, unabhängig davon, wo sie begangen würden.

