Israelische Polizisten und Palästinenser, die den Sarg mit der erschossenen Reporterin tragen. (AFP Ahmad Gharabli)

Sie sagte, die Bilder von israelischen Polizisten, die Trauernde und Sargträger attackierten, seien schockierend. Bachelet forderte auch eine Rechenschaftspflicht Israels für alle Tötungen und schweren Verletzungen in den besetzten palästinensischen Gebieten. Die herrschende "Kultur der Straflosigkeit" müsse beendet werden, erklärte sie in Genf. Zuvor hatten bereits die USA und die Bundesregierung die Gewalt bei der Beisetzung kritisiert. Die israelische Polizei sagte eine Untersuchung zu. Man werde Lehren aus dem Vorfall ziehen, hieß es in einer Mitteilung. Die Polizei hatte ihr hartes Vorgehen mit Steinwürfen aus den Reihen der Teilnehmer der Prozession begründet. Die Journalistin Schireen Abu Akle vom Fernsehsender Al-Dschasira war am Mittwoch während eines israelischen Militäreinsatzes im Westjordanland erschossen worden. Israel weist Vorwürfe der Palästinenser und des Fernsehsenders zurück, wonach sie von israelischen Sicherheitkräften getötet wurde.

Diese Nachricht wurde am 15.05.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.