Dunja Mijatovic, Menschenrechtskommissarin des Europarates (AFP / Marcus Brandt)

Solche Eingriffe würden in Europa weiterhin vorgenommen, oftmals legal und unter einem medizinischen oder religiösen Vorwand, heißt es in einem von Mijatovic vorgelegten Bericht. Schätzungen zufolge hätten zwei Prozent der nicht-heterosexuellen Menschen in der Europäischen Union Maßnahmen dieser Art hinter sich - mit tiefgreifenden und dauerhaft schädlichen Folgen. Dennoch sei es für Betroffene schwierig, die zugefügten Verletzungen anerkennen zu lassen und Schmerzensgeld zu erhalten.

Die Eingriffe richten sich gegen Homosexualität oder selbstempfundene geschlechtliche Identität. Es kommen Elektroschocks, Hormone oder exorzistische Riten zum Einsatz. In einigen Staaten gibt es bereits Verbote - so in Malta, Griechenland, Albanien, Frankreich und Deutschland. - Der Europarat ist eine internationale Organisation mit mehr als 40 Mitgliedsstaaten. Mit der EU ist er institutionell nicht verbunden.

Diese Nachricht wurde am 16.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.