Die Situation in dem Land sei weiterhin katastrophal und habe sich seit den Sommerspielen in Peking 2008 sogar noch deutlich verschlechtert, erklärte die Organisation. So werde unter anderem das Recht auf freie Meinungsäußerung systematisch mit Füßen getreten. Zudem würden in China Menschen allein aufgrund ihrer ethnischen Zugehörigkeit oder wegen der Ausübung ihres Rechts auf freie Meinungsäußerung verfolgt und inhaftiert. Amnesty forderte die Freilassung der Gefangenen. Zudem müsse die chinesische Regierung während der Olympischen Spiele die freie Berichterstattung durch chinesische und internationale Journalisten gewährleisten und friedliche Proteste erlauben.

Diese Nachricht wurde am 19.01.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.