Nach Fußball-WM

Menschenrechtslage in Katar soll weiter beobachtet werden (IMAGO / ANP / IMAGO / Argentina v France: Final)

Schon während der WM habe der Druck auf Katar immer weiter nachgelassen, erklärte die zuständige Referentin der Gesellschaft, Giesecke. Wenn die nach wie vor schlechte Menschenrechtslage jetzt wieder aus dem Blick gerate, nehme Katar aus dem Turnier nur den Imagegewinn mit.

Die Weltmeisterschaft war gestern mit Argentinien als Sieger zu Ende gegangen. Die Südamerikaner schlugen Frankreich mit 4 zu 2 im Elfmeterschießen. Das Team ist zur Stunde auf dem Rückflug in die argentinischen Hauptstadt Buenos Aires. Dort ist eine große Siegesfeier geplant. Auch die französische Nationalmannschaft will um 20 Uhr auf dem Place de la Concorde in Paris vor ihre Fans treten.

