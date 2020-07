Die USA haben Unternehmen weltweit wegen der Menschenrechtslage bei Geschäften in Chinas Region Xinjiang zur Vorsicht ermahnt.

Firmen, die sich selbst oder über ihre Zulieferer an der Unterdrückung der muslimischen Minderheit der Uiguren beteiligten, könnten Ziel amerikanischer Sanktion werden, erklärte das Finanzministerium in Washington. Dies gelte etwa für Unternehmen, die Zwangsarbeit nutzen oder der kommunistischen Führung bei der elektronischen Überwachung und Internierung der Uiguren behilflich seien.



Aus Deutschland sind unter anderem Volkswagen, BASF und Siemens in der Provinz Xinjiang aktiv. Angesichts des Umgangs der chinesischen Führung mit der Minderheit der Uiguren hatten einige deutsche Firmen bereits vor mehr als einem halben Jahr angekündigt, ihre Geschäfte und die Arbeitsbedingungen in der Region zu überprüfen.