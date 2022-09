Die Militärführung in Myanmar unterdrückt seit dem Putsch Anfang 2021 Proteste gewaltsam und inhaftiert Gegner der Junta. (imago images/Penta Press)

Die Organisation Human Rights Watch wirft Vertretern der herrschenden Militärjunta vor, seit dem Putsch der Regierung vor eineinhalb Jahren zahlreiche festgenommene Junta-Gegner zu töten. Es seien sechs Fälle dokumentiert, hieß es bei der Vorstellung eines Berichts über Vorkommnisse in den Haftanstalten. Diese Todesfälle seien aber nur die Spitze des Eisbergs: Mindestens 73 Menschen seien in Polizeistationen, Verhörzentren des Militärs und Gefängnissen gestorben. Eine Gefangenenhilfsorganisation geht davon aus, dass fast 700 Bürger kurz nach ihrer Festnahme gestorben sein könnten, hieß es. Viele Menschen in Myanmar hätten große Angst und befürchteten Repressionen, wenn sie die Gräueltaten der Junta öffentlich machen, deshalb gebe es so wenige gesicherte Informationen.

Das Militär hatte im Februar 2021 die gewählte Regierung von Aung San Suu Kyi gewaltsam abgesetzt. Die Friedensnobelpreisträgerin sitzt in Einzelhaft im Gefängnis.

Diese Nachricht wurde am 13.09.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.