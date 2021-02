Bundesaußenminister Maas hat zum Auftakt der Frühjahrssitzung des UNO-Menschenrechtsrats unter anderem China und Russland kritisiert.

Er sagte in einer Videobotschaft, die willkürliche Internierung ethnischer Minderheiten wie der Uiguren in China dürfe keinen Bestand haben. Er kritisierte auch das harte Vorgehen gegen bürgerliche Freiheitsrechte in der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong.



Maas führte zudem Russland und Belarus an, wo friedliche Demonstranten angegriffen und eingesperrt würden. Außerdem kritisierte er den Iran, Nordkorea, Syrien und Venezuela.



Der 2006 gegründete Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen wird während seiner rund vier Wochen dauernden Sitzung bis in den März über verschiedene Krisen und Konflikte beraten.



Maas begrüßte die eingeleitete Rückkehr der USA in das Gremium. Eine Eintscheidung des früheren US-Präsidenten Trump wurde damit rückgängig gemacht.

Diese Nachricht wurde am 22.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.