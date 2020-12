Die Europäische Union kann schwere Menschenrechtsverletzungen künftig weltweit leichter mit Sanktionen ahnden.

Die EU-Außenminister billigten bei einem Treffen in Brüssel laut einem Bericht der Nachrichtenagentur afp einen entsprechenden neuen Sanktionsrahmen. Er soll etwa in Fällen von Folter, Sklaverei oder systematischer sexueller Gewalt greifen und die Beschlussfassung für Strafmaßnahmen erleichtern. Verantwortliche können dann mit EU-Einreiseverboten und dem Einfrieren ihrer Vermögen in Europa sanktioniert werden. Luxemburgs Außenminister Asselborn sagte vor dem Treffen, der neue Rahmen sei auch eine Warnung an die Türkei. Dort würden etwa Menschenrechtsanwälte als Terroristen bezeichnet, verhaftet und zu jahrelangen Gefängnisstrafen verurteilt.



Bundesaußenminister Maas hatte vor dem Treffen an die EU-Staaten appelliert, den bevorstehenden Machtwechsel in den USA für eine Neugestaltung der transatlantischen Beziehungen zu nutzen. Der Wahlsieg des Demokraten Biden bedeute eine riesige Chance, sagte der SPD-Politiker im Deutschlandfunk. Die Europäische Union müsse den Vereinigten Staaten jetzt ein Angebot vorlegen.

