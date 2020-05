Gut ein halbes Jahr nach dem Tod von 39 Migranten in einem Kühllaster in Großbritannien sind weitere Verdächtige festgenommen worden.

Wie die französische Staatsanwaltschaft mitteilte, wurden 26 mutmaßliche Schlepper im Großraum Paris und in Belgien gefasst. Sie sollen über Monate täglich Menschen aus Südostasien, insbesondere aus Vietnam, beherbergt und illegal geschleust haben.



Im Oktober des vergangenen Jahres war der Kühllaster mit den Leichen in einem Ort in Essex nahe London entdeckt worden. Anfang April hatte sich der LKW-Fahrer vor einem Londoner Gericht der fahrlässigen Tötung schuldig bekannt. Ein weiterer Verdächtiger wurde zuletzt in Irland festgenommen.