Die Staatsanwaltschaft in Berlin ermittelt gegen 26 Polizeischüler wegen menschenverachtender Chat-Nachrichten.

Wie die Behörde mitteilte, kamen die Ermittlungen durch einen Hinweis aus Polizeikreisen in Gang. Nach internen Untersuchungen durch den polizeilichen Staatsschutz habe es heute Vormittag Durchsuchungen gegeben, bei denen Beweismittel beschlagnahmt wurden. Zugleich seien Disziplinarverfahren eingeleitet worden. Die Berliner Polizeipräsidentin Slowik kündigte an, die neben dem Strafverfahren erforderlichen Maßnahmen unverzüglich und konsequent umzusetzen. Es würden nun diejenigen ausfindig gemacht, deren Einstellung nicht mit der Rolle und dem Selbstverständnis der Polizei vereinbar seien. Slowik betonte, Verfassungstreue sei eine unumstößliche Grundfeste des Polizeiberufes.

In den vergangenen Wochen hatte die Aufdeckung rechtsextremer Chatgruppen von Polizisten in Deutschland mehrfach für Schlagzeilen gesorgt.

Diese Nachricht wurde am 14.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.