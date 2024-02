Der Krieg gegen die Ukraine trübt die mentale Gesundheit europaweit. (picture alliance / Anadolu / Andre Alves)

Die Stimmung der Befragten sei unabhängig von Alter, Geschlecht oder politischer Orientierung schlechter geworden, stellten die Autoren der Studie von der Uni Münster fest. Sie wurde in dem Fachmagazin "Nature Communications" veröffentlicht. Befragt wurden Menschen in Europa in den zwei Monaten rund um den Kriegsausbruch am 24. Februar 2022.

Die genutzten Daten stammen den Angaben zufolge aus einem Projekt, bei dem weltweit das Wohlbefinden der Menschen in der Corona-Pandemie abgefragt wurde. Es habe sich herausgestellt, dass die mentale Gesundheit durch den Ukraine-Krieg sehr viel stärker gelitten habe als durch Corona oder die Atomkatastrophe von Fukushima 2011.

