Software-Probleme

Nach Angaben von Mercedes USA muss bei knapp 235.000 Pkw ein Software-Problem behoben werden. (picture-alliance / dpa / Ralf Hirschberger)

Nach Angaben des Unternehmens muss bei knapp 235.000 Pkw ein Software-Problem behoben werden. Betroffen seien Fahrzeuge zahlreicher Klassen der Baujahre 2017 bis 2022. Hinzu kämen knapp 20.000 Vans und kleinere Transporter. Das geht aus Unterlagen der US-Verkehrsbehörde hervor. Demnach könnte ein Fehler in der Sim-Karten-Software das Notrufsystem der Autos beeinträchtigen. Das Problem soll mit einem Software-Update gelöst werden, hieß es. Erst Mitte Mai hatte Mercedes in den USA knapp 300.000 Fahrzeuge wegen potenzieller Bremsprobleme in die Werkstätten zurückgerufen.

Diese Nachricht wurde am 27.05.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.