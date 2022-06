Automobilindustrie

Der Mercedes-Stern auf dem Dach der Konzernzentrale in Stuttgart. (www.imago-images.de)

Betroffen sind nach Angaben des Kraftfahrt-Bundesamts Autos der Klassen ML, GL und R aus den Baujahren 2004 bis 2015. In Deutschland sind fast 70.000 Fahrzeuge betroffen. Das Problem ist demnach Korrosion am Bremskraftverstärker. Diese könne schlimmstenfalls zu einem Ausfall der Betriebsbremse führen, wie Mercedes mitteilte. Der Konzern erklärte, man werde die Autos so rasch wie möglich überprüfen und bitte darum, diese bis dahin nicht mehr zu nutzen.

Mercedes-Benz hatte bereits Mitte Mai in den USA eine Rückrufaktion wegen Bremsproblemen bei mehr als 290.000 Fahrzeugen verschiedener Jahrgänge dieser drei Klassen angekündigt.

Diese Nachricht wurde am 05.06.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.