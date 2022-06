Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe. (picture alliance / CHROMORANGE)

Der Entscheidung war eine mündliche Verhandlung im Juli 2021 vorausgegangen. Merkel hatte während eines Staatsbesuchs in Südafrika die Wahl Kemmerichs im Thüringer Landtag mithilfe der Stimmen der CDU und der AfD im Februar 2020 als unverzeihlich bezeichnet. Sie sagte damals, das Ergebnis müsse rückgängig gemacht werden.

Nach Auffassung der AfD verletzte die CDU-Politikerin damit ihre Neutralitätspflicht. In früheren Urteilen hatte das Bundesverfassungsgericht bereits Ex-Innenminister Seehofer sowie die frühere Bildungsministerin Wanka wegen AfD-kritischen Aussagen gerügt. Damals stellte das Gericht fest, dass die Politiker zwar öffentlich Kritik an einer Partei üben dürften. Sie müssten dabei aber das Gebot staatlicher Neutralität waren, wenn sie sich in ihrer Rolle als Regierungsmitglied äußerten.

