Zum heutigen Tag der Deutschen Einheit hat Bundeskanzlerin Merkel die Entwicklung des Landes in den vergangenen 31 Jahren hervorgehoben. Beim zentralen Festakt in Halle an der Saale sagte die CDU-Politikerin, dass die Deutsche Einheit nicht - so wörtlich - "über uns hereinbrach", sondern sie "errungen wurde".

Merkel mahnte, mit der Demokratie nicht zu leichtfertig umzugehen. Inzwischen gebe es zunehmend Angriffe auf die Pressefreiheit sowie Desinformationskampagnen, die schamlos Ressentiments und Hass schürten. Es gelte daher, sich gegen demokratiefeindliche Bestrebungen zur Wehr zu setzen. Die Bundeskanzlerin sprach in diesem Zusammenhang unter anderem den Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Lübcke an und den Anschlag auf die Synagoge in Halle. Verbale Verrohung und Radikalisierung mündeten in Gewalt, betonte Merkel.



Haseloff: "Nicht gegeneinander ausspielen lassen"



Zuvor hatte Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Haseloff in seiner Rede für gemeinsame Ideen und Projekte geworben, um Ost und West zusammenzuführen. Nach wie vor bestünden große politische Unterschiede, wie sich zuletzt bei der Bundestagswahl gezeigt habe, erklärte der CDU-Politiker. Er warnte davor, sich in diesen Zeiten gegeneinander ausspielen zu lassen. Sachsen-Anhalt hat derzeit den Vorsitz im Bundesrat und ist deshalb Ausrichter der diesjährigen Feierlichkeiten zur Deutschen Einheit.



Festgottesdienst in der Pauluskirche



Zum Auftakt des Tages hatten sich die Gäste des Festakts zu einem ökumenischen Gottesdienst in der Pauluskirche versammelt. Er wurde von Geistlichen der christlichen Kirchen in Sachsen-Anhalt, einem Rabbiner und einem Vertreter des Dachverbandes islamischer Gemeinden gestaltet.



Corona-Pandemie verhindert erneut Bürgerfest



Für die Bevölkerung gibt es - bedingt durch die Corona-Pandemie - erneut kein Bürgerfest. Am Abend ist in Halle jedoch eine Drohnen- und Multimedia-Show geplant. Sie soll das traditionelle Abschlussfeuerwerk ersetzen.

Diese Nachricht wurde am 03.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.