Die frühere Bundeskanzlerin Angela Merkel verurteil den russischen Angriff auf die Ukraine und stellt sich hinter ihren Nachfolger Scholz (Imago / NurPhoto / Maciej Luczniewski)

Der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine markiere eine tiefgreifende Zäsur in der Geschichte Europas nach dem Ende des Kalten Krieges, erklärte Merkel nach Angaben der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Sie unterstütze nachdrücklich die Bemühungen ihres SPD-Nachfolgers Scholz, Putin zu stoppen. Merkel betonte, ihre Gedanken und ihre Solidarität seien in diesen furchtbaren Stunden und Tagen beim ukrainischen Volk und bei der Regierung von Präsident Selenskyj.

Russland hatte 2014 bereits die ukrainische Schwarzmeerhalbinsel Krim besetzt. Damals hatte Merkel stets Wert darauf gelegt, die Gesprächskanäle zu Putin offen zu halten.

Diese Nachricht wurde am 25.02.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.