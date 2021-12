Kanzlerin Merkel scheidet nach 16 Jahren aus dem Amt aus. (picture-alliance / dpa / ap / Markus Schreiber )

Die CDU-Politikerin sagte an die Bevölkerung gewandt : "Nehmen Sie das tückische Virus ernst." Jede Impfung helfe. Merkel sprach von übervollen Intensivstationen und einer schrecklich hohen Zahl an Menschen, die das Virus das Leben koste. Das sei bitter, weil es vermeidbar sei. Mit den Impfstoffen habe man den Schlüssel dazu in der Hand.

Die Kanzlerin dankte zudem Menschen, die vernünftig und verständnisvoll agierten und sich an die Corona-Regeln hielten. Sie machten die große Mehrheit in Deutschland aus. Die kommenden schweren Wochen seien nur mit einer gemeinsamen Kraftanstrengung zu bewältigen. Merkel scheidet nach 16 Jahren aus dem Kanzleramt aus. In ihrer Amtszeit hat sie mehr als 600 Videobotschaften veröffentlicht. Am kommenden Mittwoch soll der SPD-Politiker Scholz im Bundestag zu ihrem Nachfolger gewählt werden.

