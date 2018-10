Bundeskanzlerin Merkel hat CDU und CSU mit Blick auf die kommenden Landtagswahlen in Bayern und Hessen zur Geschlossenheit aufgerufen.

Beim Deutschlandtag der Jungen Union in Kiel sagte sie, nach den jüngsten innerparteilichen Konflikten müsse es jetzt darum gehen, sich an die Wähler zu wenden und für ein gutes Ergebnis zu kämpfen.



Die CDU-Vorsitzende betonte, die Bürger goutierten den Streit nicht, den es zuletzt in der Großen Koalition, aber auch innerhalb der Union gegeben habe. Die lange Regierungsbildung mit der SPD habe zwar die Hoffnung erwachsen lassen, dass man sich künftig nicht mehr mit sich selbst beschäftige. Was danach geschehen sei, sei aber enttäuschend gewesen. Deshalb müssten nun die politischen Inhalte im Mittelpunkt stehen. Dazu wolle sie ihren Beitrag leisten, erklärte die Kanzlerin.



Der Vorsitzende der Jungen Union, Ziemiak, hatte gestern zu Beginn des dreitägigen Treffens Kritik an Merkel geübt und angesichts schlechter Umfragewerte mehr Bereitschaft zur Erneuerung gefordert.