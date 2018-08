Deutschland und Spanien streben in der Flüchtlingspolitik europäische Lösungen an. Das machten Bundeskanzlerin Merkel und der spanische Ministerpräsident Sanchez bei einer gemeinsamen Pressekonferenz in Andalusien deutlich. Zudem bezeichnete sie die bisherige europäische Asylregelung der Dublinverordnung als "nicht funktionsfähig".

"Nach der Theorie dürfte nie ein Migrant oder ein Flüchtling in Deutschland ankommen", sagte Merkel. Das entspreche aber nicht der Realität. Daher solle das Problem der Verteilung der Flüchtlinge innerhalb der EU "im Geiste der Partnerschaft" gelöst werden, betonte die Kanzlerin. Auch gelte es, mit den Herkunftsländern zu sprechen, Schleppern und Schleusern das Handwerk zu legen und Abkommen über Rückführungen zu schließen.



Sie sagte zu, Spanien bei den Verhandlungen mit nord-afrikanischen Staaten wie Marokko zu unterstützen. Dort sollen nach Medienberichten zehntausende Flüchtlinge darauf warten, über die spanischen Exklaven oder über die Meerenge von Gibraltar nach Europa zu gelangen. Spanien hat in diesem Jahr Italien als Hauptankunftsland für Flüchtlinge in Europa abgelöst.



Deutschland und Spanien hatten Anfang dieser Woche ein Rückführungsabkommen geschlossen. Seit heute nun können Geflüchtete von der deutsch-österreichischen Grenze aus binnen 48 Stunden nach Spanien zurück gebracht werden, wenn sie dort bereits einen Asylantrag gestellt haben. Die Verhandlungen mit Griechenland und Italien laufen noch.